Заяву на біометричний паспорт тепер можна подати онлайн
Раніше в електронному вигляді можна було тільки записатися до черги на оформлення паспорта й сплатити адміністративний збір. Тепер через сайт Міграційної служби можна не тільки записатися на зручний час, а й внести необхідну інформацію.
На прийом до міграційної служби громадяни повинні принести роздруківку форми з QR-кодом і оригінали документів, повідомив голова відомства Максим Соколюк.
Очікується, що запровадження нової послуги значно скоротить час перебування громадян у Міграційній службі й знизить кількість помилок у даних через поспіх під час заповнення заяви.
На першому етапі електронна послуга буде доступна для оформлення закордонного паспорта та ID-карти у Києві, через кілька тижнів - в інших регіонах.
Раніше, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні більше немає черг на отримання нового біометричного закордонного паспорту.
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