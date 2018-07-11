Заяву на біометричний паспорт тепер можна подати онлайн

Раніше в інтернеті можна було тільки записатися на прийом

Державна міграційна служба запровадила можливість подання електронної заяви на оформлення біометричного паспорта, закордонного паспорта й ID-карти.

Раніше в електронному вигляді можна було тільки записатися до черги на оформлення паспорта й сплатити адміністративний збір. Тепер через сайт Міграційної служби можна не тільки записатися на зручний час, а й внести необхідну інформацію.

На прийом до міграційної служби громадяни повинні принести роздруківку форми з QR-кодом і оригінали документів, повідомив голова відомства Максим Соколюк.

Очікується, що запровадження нової послуги значно скоротить час перебування громадян у Міграційній службі й знизить кількість помилок у даних через поспіх під час заповнення заяви.

На першому етапі електронна послуга буде доступна для оформлення закордонного паспорта та ID-карти у Києві, через кілька тижнів - в інших регіонах.

Раніше, Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні більше немає черг на отримання нового біометричного закордонного паспорту.