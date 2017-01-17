Заяви депутатів "Самопомочі" про Пашинського - частина брудної кампанії, якою керує Портнов, - НФ

Сьогодні ці депутати "Самопомочі" фактично підтвердили, що є "підсніжниками" колишньої влади, заведеними у нинішній склад вищого законодавчого органу країни, а в минулому були тісно вплетені у тіньові бізнес-схеми оточення Януковича

Сьогоднішня заява кількох представників "Самопомочі" про необхідність зняти депутатську недоторканність з Сергія Пашинського повністю співпадає зі стратегією дискредитації голови оборонного комітету парламенту, яку втілює московський втікач, соратник Януковича Андрій Портнов.

Фракція "Народного фронту" нагадує, що Портнов був одним із керівників Адміністрації президента, виконував функції юридичного даху для злочинів тодішнього режиму. А місце його втечі після Майдану і робота у російському "Газпромі" прямо виказує, якій країні він служив разом зі своїм мафіозним босом.

Саме Портнов відкомандирував свого колишнього адвоката для Хімікуса, який 31 грудня у нетверезому стані напав на Сергія Пашинського, але був зупинений у свої намірах. Саме Портнов організовує систематично інформаційні "качки", зливаючи в Інтернет-мережу висмоктані з пальця фальшивки.

"Народний фронт" розцінює заяву "Самопомочі" як частину цієї брудної кампанії, керованої Портновим. Очевидно, бізнесові протекції, отримані за старої влади, потрібно відпрацьовувати. Так, зокрема, такий собі персонаж на прізвище Журжій буквально напередодні Нового року був викритий у тому, що здійснював махінації на мільйони гривень. Надто показовим є його причетність до схем іншого соратника Януковича Курченка. Слідство має доказову базу, яка у найближчий час має всі шанси обернутися вироком і роками в’язниці. Таким чином, повністю прослідковується прямий зв'язок Журжія з мафією Януковича та стає зрозумілою його інформаційна послужливість в інтересах Портнова.

Фракція "Народного фронту" звертається до громадян України із закликом пильно слідкувати за подіями в українській політиці, виявляти "консерви" старої влади і давати їхнім діям відповідну оцінку.

З приводу інциденту 31 грудня минулого року за участі Сергія Пашинського заявляємо наступне – слідство триває, ми наполягаємо на його об’єктивності і максимально можливій відкритості. "Народний фронт" переконаний, що саме слідство має встановити обставини інциденту, а портновський виводок нехай не сподівається, що їм вдасться прибрати з посади голови оборонного комітету політика, який протягом останніх трьох років працював на створення української армії і на захист України.

Нагадаємо, що за словами заступника керівника фракції "Народний фронт" Вікторії Сюмар, активна участь поплічника Януковича Андрія Портнова у справі Сергія Пашинського може бути його помстою народному депутату за активну участь у Майдані.