Заяви лідера КНР Сі Цзіньпіна свідчать про те, що він не підтримує президента рф путіна
Під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму "Як дотиснути приниженого путіна?" таку думку висловив директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, експосол США в росії Майкл Макфол, - передає Укрінформ.
"Нічого не було сказано на підтримку путіна. Нічого не було сказано про те, що новоросія – це територіальна частина імперської росії. Це лише те, що говорить путін", – зауважив Майкл Макфол.
Він окремо відзначив, що саме путін говорить про те, що Тайвань – територія Китаю. При цьому Сі Цзіньпін нічого такого не каже у відповідь. Також китайський лідер проговорив план з чотирьох пунктів, як зупинити навалу путіна, чого США не вимагали.
"Тому для мене це сигнал, що він не підтримує війну путіна", – підсумовував директор Інституту міжнародних досліджень.
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