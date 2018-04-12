Заяви Луценка шкодять слідству у справі Гандзюк, - адвокатка сім'ї Гандзюк
"Я взагалі не вважаю нормальним розголошувати інформацію, яку розголошує генеральний прокурор. Є стаття кримінального кодексу, яка власне говорить, що не можна цього робити", - розповіла адвокат родини Гандзюк Євгенія Закревська, повідомляє "Громадське".
Також Закревська зазначила, що не розуміє, як може слідство говорити про встановлення всіх фігурантів справи Гандзюк.
"Як можна говорити про впевненість слідства в чомусь, якщо немає навіть першого кроку - вручення підозри і затримання людини", - наголосила вона.
Закревська нагадала, що останній затриманий у цій справі - екс-помічник депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Тобто, про затримання організаторів, яких, за словами Луценка, вже встановили, не йдеться.
Крім того, вона розповіла, що про Олексія Левіна, якого Луценко назвав підозрюваним у справі Гандзюк, було відомо давно.
"І відповідно питання, чому його не було затримано поліцією безпосередньо в той момент, коли було встановлено його причетність, а це було в серпні місяці зроблено, коли було затримано частину виконавців. Я не розумію, чому його не було затримано до того, як він утік", - сказала вона.
Голова Тимчасової слідчої комісії парламенту у справі Гандзюк Борислав Береза також заявив, що не розуміє, чому Луценко розкриває дані слідства.
Нагадаємо, що генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголосили ще одну підозра – чоловікові на прізвище Левін.
Керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.
Раніше, голова Національної поліції Сергій Князєв оприлюднив відеозаписи зі свідченнями й слідчим експериментом у справі про напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк, в результаті якого вона померла.
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