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Заяви Путіна про миротворців на Донбасі є спробою зняти санкції через фейковий мир, - Пашинський

За словами Пашинського, Путін хоче, не втративши своїх імперських амбіцій, придумати якісь фейки, аби послабити економічну блокаду
Комітет з питань національної безпеки та оборони ухвалив заяву щодо засудження маніпулятивних заяв президента держави-агресора Володимира Путіна щодо миротворчої місії на Донбасі та відповідної резолюції РФ, внесеної учора на розгляд Ради безпеки ООН.
Заяви Путіна про миротворців на Донбасі є спробою зняти санкції через фейковий мир, - Пашинський

Голова комітету, заступник голови фракціі "Народний фронт" Сергій Пашинський у своєму виступі зазначив, що провокації Путіна щодо миротворців демонструють, що санкції почали діяти, військові перемоги свої на даному етапі Путін не бачить.

"Що таке миротворці у нашому розумінні? Це не російські, не білоруські, не узбецькі, не казахські збройні сили, які виконають пункт перший "контроль державного кордону та блокування поставок військової зброї на території, підконтрольні РФ". Що таке миротворці у баченні агресора? Це російські війська у голубих касках, які стоятимуть на лінії розмежування і Путін доповідатиме світовій спільноті: мир наступив, знімайте санкції. І хай Україна там проводить вибори та вибирає уже якихось спадкоємців Мотороли до Верховної Ради", - пояснив голова Комітету з питань національної безпеки та оборони.

Сергій Пашинський підкреслив, що Україна вимагає повного очищення своєї території від російських військ. Путін же завдяки проплаченими ЗМІ із Заходу та України "розказує, що він миротворець, мир наступив, а Україна хай під автоматами так званої миротворчої бригади, яка таким чином захопила Південну Осетію, проводить там вибори".

"У зв'язку з цим я пропоную розглянути на Комітеті заяву щодо вчорашніх заяв президента країни-агресора Путіна. Комітет з питань національної безпеки та оборони висловлює занепокоєння спробами маніпуляції російським керівництвом можливості перебування можливої миротворчої місії ООН на Донбасі. Для України є неприйнятним обмеження дії миротворчої місії лінією зіткнення, оскільки це унеможливлює контроль та переміщення особового складу РФ та бандформувань через непідконтрольну ділянку територію Донбасу..", - заявив Пашинський.

"За умов насичення Донбасу зброєю та особовим складом арміі РФ перебування миротворчої місії є неможливим", - підкреслив народний депутат "Народного фронту".

У зверненні Комітету з питань національної безпеки та оборони підкреслюється, що винесення на Раду Безпеки ООН Росією питання миротворчої місії на Донбасі є нічим іншим, як "спробою відволікти увагу від послідовного та систематичного виконання нею пунктів Мінських угод".

Нагадаємо, що у вівторок Росія таки направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі Генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.

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