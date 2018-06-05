НОВИНИ6 травня близько 11 години бойовики двічі обстріляли з гармат калібру 152 та 122 мм населений пункт Зайцеве Бахмутського району Донецької області.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зайцеве знову обстріляли з гармат, є поранений
Бойовики вже обстрілювали Зайцеве 3 і 4 травня
Фото:УНІАН
"За попередніми даними, в результаті обстрілу одна людина зазнала поранень, загорівся житловий будинок", - повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.
Зазначається , що про теракт повідомлено представникам спільної моніторингової місії ОБСЄ.
На місці події працюють рятувальники та швидка медична допомога.
Бойовики вже обстрілювали Зайцеве 3 і 4 травня.
Як повідомляв iPress.ua з посиланням на прес-центр Операції об'єднаних сил, у районах Майорська, Авдіївки, Новгородского, Сокільників та Старогнатівки бойовики 5 разів застосували заборонене озброєння.
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