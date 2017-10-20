Зайцеву заарештували на два місяці без права внесення застави
Таке рішення озвучила головуючий суддя Світлана Муратова під час засідання суду у п'ятницю, 20 жовтня.
"Обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 16 грудня 2017 року включно", - сказала вона.
"Слідчий суддя… не визначає розмір застави у даному кримінальному провадженні", - додала суддя.
Прокуратура просила обрати Зайцевій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Адвокат Юлія Козир ще раз заявила, що підозра прокурорів не є обґрунтованою. Вона наполягала на тому, що наразі немає прямих доказів її вини.
"Чому неможливо обрати менш тяжкий запобіжний захід також прокурорами не вказано, не обґрунтовано і не доведено", - сказала Козир, зазначивши, що Зайцева заслуговує на будь-який інший, м’якший запобіжний захід, наприклад, домашній арешт.
Нагадаємо, що в Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.
Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.
Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.
Згодом повідомили, що Олена Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія. Також експертиза виявила опіати у крові 20-річної Олени Зайцевої.
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