Зайцеву заарештували на два місяці без права внесення застави

Адвокат Юлія Козир заявила, що підозра прокурорів не є обґрунтованою

Олену Зайцеву, яку звинувачують в спричиненні ДТП у Харкові, в наслідок якої загинули 5 осіб і 6 були травмовані, арештували на два місяці без права внесення застави.

Таке рішення озвучила головуючий суддя Світлана Муратова під час засідання суду у п'ятницю, 20 жовтня.

"Обирається запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів до 16 грудня 2017 року включно", - сказала вона.

"Слідчий суддя… не визначає розмір застави у даному кримінальному провадженні", - додала суддя.

Прокуратура просила обрати Зайцевій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокат Юлія Козир ще раз заявила, що підозра прокурорів не є обґрунтованою. Вона наполягала на тому, що наразі немає прямих доказів її вини.

"Чому неможливо обрати менш тяжкий запобіжний захід також прокурорами не вказано, не обґрунтовано і не доведено", - сказала Козир, зазначивши, що Зайцева заслуговує на будь-який інший, м’якший запобіжний захід, наприклад, домашній арешт.

Нагадаємо, що в Харкові 18 жовтня близько 20:45 на вулиці Сумській позашляховик Lexus в'їхав у натовп людей. На перетині Сумської та провулку Мечникова зіткнулися автомобіль Lexus RX 350 і Volkswagen Touareg. Після удару Lexus врізався в стовп, перекинувся і вилетів на тротуар, де зім'яв пішоходів.

Внаслідок аварії шестеро людей загинули на місці, ще шестеро потрапили у лікарню з важкими травмами.

Як відомо, за кермом Lexus перебувала 20-річна Олена Зайцева, зведена сестра люстрованого заступника прокурора Черкаської області Дмитра Зайцева і донька відомого харківського бізнесмена Василя Зайцева. Відомо, що дівчину раніше тричі штрафували за порушення ПДР.

Згодом повідомили, що Олена Зайцева брала участь в гонках по нічному Харкову, коли сталася аварія. Також експертиза виявила опіати у крові 20-річної Олени Зайцевої.