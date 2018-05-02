ЗАЗ може випустити альтернативу Lanos через два роки
Зараз компанія веде перемовини щодо нової, більш сучасної моделі від Lanos, який вирішили зняти з виробництва, повідомляє LIGA. Бізнес.
Альтернатива Lanos може з’явитися упродовж 2 років. За словами Васадзе, економічно доцільний мінімальний обсяг виробництва нової автівки – 50 тисяч машин на рік. Для цього внутрішній ринок повинен становити 300 тисяч нових автівок на рік.
До того ж для запуску виробництва моделі на ЗАЗ потрібні мільярди доларів інвестицій, попит на внутрішньому ринку та економічна стабільність у країні, зазначає голова "УкрАВТО".
Нагадаємо, що у жовтні 2017 року на українських заводах було вироблено 944 автотранспортних засоби, що перевищує минулорічний показник на 90,3% і показник вересня на 14,8%.
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