ЗАЗ може випустити альтернативу Lanos через два роки

Ввласник "УкрАВТО" Таріел Васадзе розповів, що Запорізький автомобілебудівний завод може випустити новий серійний автомобіль упродовж двох років.

Зараз компанія веде перемовини щодо нової, більш сучасної моделі від Lanos, який вирішили зняти з виробництва, повідомляє LIGA. Бізнес.

Альтернатива Lanos може з’явитися упродовж 2 років. За словами Васадзе, економічно доцільний мінімальний обсяг виробництва нової автівки – 50 тисяч машин на рік. Для цього внутрішній ринок повинен становити 300 тисяч нових автівок на рік.

До того ж для запуску виробництва моделі на ЗАЗ потрібні мільярди доларів інвестицій, попит на внутрішньому ринку та економічна стабільність у країні, зазначає голова "УкрАВТО".

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року на українських заводах було вироблено 944 автотранспортних засоби, що перевищує минулорічний показник на 90,3% і показник вересня на 14,8%.