БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИНайбільші українські банки-банкрути заборгували своїм вкладникам і державі 144 мільярди гривень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збанкрутілі банки винні державі та вкладникам майже 150 млрд грн
Рекордсменом є "Дельта банк" Миколи Лагуна із загальним боргом в 51,8 мільярди гривень
Фото: odessa.net
За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб і Національного банку, борг найбільших збанкрутілих банків перед ФГВФО, НБУ, великими вкладниками-фізособами та юрособами зараз складає щонайменше 144,5 мільярди гривень. Про це повідомляє "Дзеркало тижня".
Серед найбільших боржників "Дельта банк" Миколи Лагуна із загальним боргом в 51,8 мільярди гривень, "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго з боргом 27,3 мільярдів гривень, два банки Олега Бахматюка "ВіЕйБі банк" і "Фінансова інціатива" із загальним боргом в 26,1 мільярди гривень, "Надра" Дмитра Фірташа - 15,7 мільярдів гривень.
Борги менше 10 мільярдів гривень мають Імексбанк Леоніда Климова - 9,4 мільярди, "Платинум банк" Бориса Кауфмана - 6,5 мільярдів і "Форум" Вадима Новинського - 7,7 мільярдів гривень.
Нагадаємо, Національний банк України удосконалив порядок ідентифікації та визнання банківських груп.
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