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Збанкрутілі банки винні державі та вкладникам майже 150 млрд грн

Рекордсменом є "Дельта банк" Миколи Лагуна із загальним боргом в 51,8 мільярди гривень
Найбільші українські банки-банкрути заборгували своїм вкладникам і державі 144 мільярди гривень.
Збанкрутілі банки винні державі та вкладникам майже 150 млрд грн Фото: odessa.net

За даними Фонду гарантування вкладів фізосіб і Національного банку, борг найбільших збанкрутілих банків перед ФГВФО, НБУ, великими вкладниками-фізособами та юрособами зараз складає щонайменше 144,5 мільярди гривень. Про це повідомляє "Дзеркало тижня".

Серед найбільших боржників "Дельта банк" Миколи Лагуна із загальним боргом в 51,8 мільярди гривень, "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго з боргом 27,3 мільярдів гривень, два банки Олега Бахматюка "ВіЕйБі банк" і "Фінансова інціатива" із загальним боргом в 26,1 мільярди гривень, "Надра" Дмитра Фірташа - 15,7 мільярдів гривень.

Борги менше 10 мільярдів гривень мають Імексбанк Леоніда Климова - 9,4 мільярди, "Платинум банк" Бориса Кауфмана - 6,5 мільярдів і "Форум" Вадима Новинського - 7,7 мільярдів гривень.

Нагадаємо, Національний банк України удосконалив порядок ідентифікації та визнання банківських груп.

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15 07 2017 17:30
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