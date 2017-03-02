Збільшення мінімальної заробітної плати призведе до масових звільнень, - НБУ
"За оцінками НБУ, загальна чисельність працівників формального сектору економіки в 2017 році скоротиться на 9% порівняно з 2016 роком. Внесок скорочення за рахунок підвищення МЗП становитиме 5,4 в.п. (або близько 630 тис. осіб)", - йдеться в оприлюдненому інфляційному звіті Національного банку за січень 2017 року.
При цьому, зниження офіційної зайнятості буде непропорційним. Більшою мірою воно відбуватиметься за рахунок малого та середнього бізнесу та фізичних осіб-підприємців.
"Насамперед пояснюється це майже двократним збільшенням податкового тиску на підприємства на єдиному податку", - йдеться в інфляційному звіті.
Водночас, в НБУ кажуть, що частково таке зниження компенсується збільшенням неформальної зайнятості.
Крім того, збільшення середнього рівня оплати праці в економіці може стимулювати повернення на ринок праці частини тих зневірених осіб, які почнуть пошуки роботи, та, як наслідок, рівень безробіття може додатково збільшитися.
У цілому ж, за оцінками НБУ, зайнятість скоротиться на 5 відсоткових пунктів порівняно з 2016 роком, що відповідатиме 10%-му рівню безробіття за методологією Міжнародної організації праці.
Як повідомляв iPress.ua, підвищення мінімалки має двоякий ефект: з одного боку, воно позитивно вплине на зростання ВВП, за оцінками НБУ, на 0,5%, з іншого - збільшить інфляцію на 1%.
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