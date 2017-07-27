Збільшення терміну Зейтуллаєву - приклад застосування Росією репресій проти кримських татар, - МЗС

Руслана Зейтуллаєва засудили в Росії до 15 років позбавлення волі

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Верховного суду Російської Федерації від 27 липня щодо збільшення до 15 років терміну ув’язнення українцю Руслану Зейтуллаєву, незаконно засудженого за сфабрикованими обвинуваченнями в організації терористичної організації та здійсненні терористичної діяльності на території тимчасово окупованої АР Крим.

"Влаштоване російською стороною судилище над Русланом Зейтуллаєвим є яскравим прикладом застосування окупаційною владою репресій проти кримськотатарського народу та порушення основоположних прав людини і свобод. Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно припинити переслідування мирних громадян України, а також виконувати наказ Міжнародного суду ООН стосовно припинення протиправних дій щодо представників кримськотатарського народу", – йдеться в заяві на сайті відомства.

Українське зовнішньополітичне відомство закликає світове співтовариство "засудити антигуманну і протиправну діяльність судових органів Російської Федерації та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою звільнення всіх громадян України, які незаконно утримуються в Росії та на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим".

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, Верховний суд Росії засудив до 15 років позбавлення волі кримського татарина Руслана Зейтуллаєва.

26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в окупованому РФ Криму осередку ісламської організації Хізб ут-Тахрір, до 12 років колонії суворого режиму.

Раніше, 7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс обвинувальний вирок чотирьом кримським татарам, яких РФ звинувачувала у зв'язках з організацією Хізб ут-Тахрір. Мова йде про Руслана Зейтуллаєва, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова і Нурі Прімова. Самі ж підсудні свою вину у нібито причетності до терористичної діяльності не визнали.

Варто зазначити, що заборонена в Росії Хізб ут-Тахрір виступає за об'єднання мусульманських країн в халіфат, відкидаючи при цьому терористичні методи.