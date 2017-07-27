Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Збільшення терміну Зейтуллаєву - приклад застосування Росією репресій проти кримських татар, - МЗС

Руслана Зейтуллаєва засудили в Росії до 15 років позбавлення волі
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з рішенням Верховного суду Російської Федерації від 27 липня щодо збільшення до 15 років терміну ув’язнення українцю Руслану Зейтуллаєву, незаконно засудженого за сфабрикованими обвинуваченнями в організації терористичної організації та здійсненні терористичної діяльності на території тимчасово окупованої АР Крим.
Збільшення терміну Зейтуллаєву - приклад застосування Росією репресій проти кримських татар, - МЗС Фото: facebook Антон Наумлюк

"Влаштоване російською стороною судилище над Русланом Зейтуллаєвим є яскравим прикладом застосування окупаційною владою репресій проти кримськотатарського народу та порушення основоположних прав людини і свобод. Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно припинити переслідування мирних громадян України, а також виконувати наказ Міжнародного суду ООН стосовно припинення протиправних дій щодо представників кримськотатарського народу", – йдеться в заяві на сайті відомства.

Українське зовнішньополітичне відомство закликає світове співтовариство "засудити антигуманну і протиправну діяльність судових органів Російської Федерації та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою звільнення всіх громадян України, які незаконно утримуються в Росії та на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим".

Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, Верховний суд Росії засудив до 15 років позбавлення волі кримського татарина Руслана Зейтуллаєва.

26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в окупованому РФ Криму осередку ісламської організації Хізб ут-Тахрір, до 12 років колонії суворого режиму.

Раніше, 7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс обвинувальний вирок чотирьом кримським татарам, яких РФ звинувачувала у зв'язках з організацією Хізб ут-Тахрір. Мова йде про Руслана Зейтуллаєва, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова і Нурі Прімова. Самі ж підсудні свою вину у нібито причетності до терористичної діяльності не визнали.

Варто зазначити, що заборонена в Росії Хізб ут-Тахрір виступає за об'єднання мусульманських країн в халіфат, відкидаючи при цьому терористичні методи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 07 2017 19:51
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.