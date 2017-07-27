Збільшення терміну Зейтуллаєву - приклад застосування Росією репресій проти кримських татар, - МЗС
"Влаштоване російською стороною судилище над Русланом Зейтуллаєвим є яскравим прикладом застосування окупаційною владою репресій проти кримськотатарського народу та порушення основоположних прав людини і свобод. Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно припинити переслідування мирних громадян України, а також виконувати наказ Міжнародного суду ООН стосовно припинення протиправних дій щодо представників кримськотатарського народу", – йдеться в заяві на сайті відомства.
Українське зовнішньополітичне відомство закликає світове співтовариство "засудити антигуманну і протиправну діяльність судових органів Російської Федерації та посилити політико-дипломатичний тиск на державу-агресора з метою звільнення всіх громадян України, які незаконно утримуються в Росії та на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим".
Нагадаємо, сьогодні, 27 липня, Верховний суд Росії засудив до 15 років позбавлення волі кримського татарина Руслана Зейтуллаєва.
26 квітня Північно-Кавказький окружний військовий суд засудив Зейтуллаєва, обвинуваченого в організації в окупованому РФ Криму осередку ісламської організації Хізб ут-Тахрір, до 12 років колонії суворого режиму.
Раніше, 7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону виніс обвинувальний вирок чотирьом кримським татарам, яких РФ звинувачувала у зв'язках з організацією Хізб ут-Тахрір. Мова йде про Руслана Зейтуллаєва, Ферата Сайфуллаєва, Рустема Ваітова і Нурі Прімова. Самі ж підсудні свою вину у нібито причетності до терористичної діяльності не визнали.
Варто зазначити, що заборонена в Росії Хізб ут-Тахрір виступає за об'єднання мусульманських країн в халіфат, відкидаючи при цьому терористичні методи.
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