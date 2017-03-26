Збірна Англії не пропустила жодного голу у відборі ЧС-2018

Футбольна збірна Англії після сьогоднішнього відбіркового матчу групи F ЧС-2018 стала єдиною командою, яка за п’ять ігор не пропустила жодного голу.

Англійська збірна з футболу у кваліфікаційному матчі на своєму полі перемогла збірну Литви з рахунком 2:0, повідомляє Укрінформ.

Голи забили Джермейн Дефо (21) і Джеймі Варді (66). На 17-й хвилині відзначився захисник англійців Кайл Вокер, якому неймовірним чином вдалося дістати м’яч після довгої діагоналі від партнера і зробити навісну передачу.

Збірна команда Англії з футболу, яка набрала 13 очок, є лідером у своїй групі кваліфікаційного відбору ЧС-2018. Це на 5 очок більше, ніж у збірної Словенії, яка посідає друге місце у турнірній таблиці.

Нагадаємо, в межах кваліфікації на чемпіонат світу 2018 року збірна України з рахунком 0:1 поступилася на виїзді Хорватії, що стало першою поразкою підопічних Андрія Шевченка у відборі на мундіаль.