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Збірна Іспанії залишилася без головного тренера за два дні до старту на ЧС-2018

Іспанську Федерацію футболу обурило, що Лопетегі підписав контракт з "Реалом"
Федерація футболу Іспанії на чолі з Луїсом Рубіалесом відправила у відставку головного тренера "Червоної Фурії" Хулена Лопетегі за два дні до старту на ЧС-2018.
Збірна Іспанії залишилася без головного тренера за два дні до старту на ЧС-2018 Фото: Reuters

Причиною звільнення 51-річного фахівця стало оголошення про його призначення на посаду наставника "Реала" одразу після ЧС-2018. Про це повідомив Луїс Рубіалес на екстренній прес-конференції у таборі збірної Іспанії, пише "Футбол 24".

"Я хочу подякувати Лопетегі за усе, що він зробив для національної збірної. Велика заслуга, що ми потрапили на ЧС-2018, належить саме йому. Однак ми були зобов'язані його звільнити. Ця ситуація повина стати прикладом для усіх людей, які працюють у Федерації футболу Іспанії. Є певні правила поведінки, яких потрібно дотримуватись.

Проблема в тому, що усі ці речі (офіційне призначення Лопетегі в "Реал" – прим.ред) робились без відома Федерації футболу Іспанії. Це неприпустимо. Лопетегі – бездоганний професіонал, але потрібно дотримуватись певних норм поведінки.

Я розмовляв з гравцями. Вони мене зрозуміли та зроблять усе можливе, щоб допомогти новому тренерському штабу на ЧС-2018", – зазначив Рубіалес.

Відзначимо, що замінить Лопетегі на чолі головної команди колишній капітан "Реала" Фернандо Єрро.

Нагадаємо, що вже завтра, 14 червня стартує Чемпіонат світу з футболу в Росії. Свій перший матч збірна Іспанії зіграє 15 червня проти Португалії.

 
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13 06 2018 14:16
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