СПОРТ НОВИНИНаціональна хокейна збірна Казахстану перемогла команду Австрії з рахунком 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) на чемпіонаті світу у дивізіоні IА, що в суботу розпочався в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна Казахстану обіграла австрійців на чемпіонаті світу з хокею
Матч Казахстан – Республіка Корея відбудеться в неділю
Фото: pribalt.info
Шайби на льодовому майданчику київського Палацу спорту закинули: Найджел Доус (9, 15 хвилини) і Володимир Маркелов (44) – у переможців; Константін Комарек (25) та Томас Раффль (38) – у австрійців, повідомляє Укрінформ.
Нагадаємо, в стартовій грі чемпіонату збірна України поступилася угорцям – 3:5. Наступний поєдинок наша команда проведе в неділю, 23 квітня, проти Польщі, яка, у свою чергу, програла хокеїстам Республіки Корея – 2:4.
Окрім зучтрічі Польща – Україна (початок о 20.30), у неділю пройде матч Казахстан – Республіка Корея (17.00).
Турнір триватиме до 28 квітня. Дві кращі збірні потраплять до еліти світового хокею.
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22 04 2017 23:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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