Збірна Криму відсвяткувала своє створення матчем з російським клубом Збірна Криму по футболу в понеділок, 13 березня, зіграла свій перший матч.

У Севастополі команда анексованого півострова зустрілася з Ростсєльмашем з Ростова-на-Дону.

Фото: football.sport-express.ru

Матч завершився перемогою кримської збірної з рахунком 5:0. Зустріч пройшла в рамках так званого турніру "Кримська весна", повідомляє "Чемпіон". На зустрічі були присутні 500 глядачів, пише офіційний сайт ФК Севастополь. Раніше повідомлялося, що в Криму зіграли товариський матч з камерунцями. Згодом стало відомо, що товариська гра камерунського клубу Яунде на території анексованого Криму отримала ноту протесту українським послом в Кенії. Нагадаємо, що у п'ятницю. 10 березня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулася робоча нарада, присвячена розвитку футболу в окупованому Росією Криму.

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