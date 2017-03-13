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Збірна Криму відсвяткувала своє створення матчем з російським клубом

Збірна Криму по футболу в понеділок, 13 березня, зіграла свій перший матч.
У Севастополі команда анексованого півострова зустрілася з Ростсєльмашем з Ростова-на-Дону.
Збірна Криму відсвяткувала своє створення матчем з російським клубом Фото: football.sport-express.ru

Матч завершився перемогою кримської збірної з рахунком 5:0.

Зустріч пройшла в рамках так званого турніру "Кримська весна", повідомляє "Чемпіон".

На зустрічі були присутні 500 глядачів, пише офіційний сайт ФК Севастополь.

Раніше повідомлялося, що в Криму зіграли товариський матч з камерунцями.

Згодом стало відомо, що товариська гра камерунського клубу Яунде на території анексованого Криму отримала ноту протесту українським послом в Кенії.

Нагадаємо, що у п'ятницю. 10 березня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулася робоча нарада, присвячена розвитку футболу в окупованому Росією Криму.

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13 03 2017 22:58
ТЕГИ: футбол, Крим
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