СПОРТ НОВИНИУ Севастополі команда анексованого півострова зустрілася з Ростсєльмашем з Ростова-на-Дону.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна Криму відсвяткувала своє створення матчем з російським клубом
Збірна Криму по футболу в понеділок, 13 березня, зіграла свій перший матч.
Фото: football.sport-express.ru
Матч завершився перемогою кримської збірної з рахунком 5:0.
Зустріч пройшла в рамках так званого турніру "Кримська весна", повідомляє "Чемпіон".
На зустрічі були присутні 500 глядачів, пише офіційний сайт ФК Севастополь.
Раніше повідомлялося, що в Криму зіграли товариський матч з камерунцями.
Згодом стало відомо, що товариська гра камерунського клубу Яунде на території анексованого Криму отримала ноту протесту українським послом в Кенії.
Нагадаємо, що у п'ятницю. 10 березня, в штаб-квартирі УЄФА в Ньоні (Швейцарія) відбулася робоча нарада, присвячена розвитку футболу в окупованому Росією Криму.
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13 03 2017 22:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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