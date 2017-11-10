Збірна України дізналась суперників в Лізі Націй УЄФА

Україна не зможе потрапити в одне тріо з Росією, бо збірні з політичних причин розведуть по різних групах

Збірна України зіграє в дивізіоні В новоствореного турніру Ліга націй. Це стало відомо за підсумками матчів європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2018.

Склади груп формуються відповідно до рейтингу УЄФА, повідомляє XSport.

Склади груп Ліги націй

Дивізіон А: Німеччина, Португалія, Іспанія, Бельгія, Англія, Франція, Швейцарія, Італія, Польща, Ісландія, Хорватія і Нідерланди.

Дивізіон B: Австрія, Уельс, Росія, Словаччина, Україна, Ірландія, Швеція, Північна Ірландія, Данія, Боснія і Герцеговина, Чехія і Туреччина.

Дивізіон С: Румунія, Шотландія, Словенія, Угорщина, Сербія, Албанія, Норвегія, Греція, Чорногорія, Ізраїль, Болгарія, Фінляндія, Кіпр, Естонія і Литва.

Дивізіон D: Азербайджан, Македонія, Грузія, Білорусія, Вірменія, Фарерські острови, Латвія, Люксембург, Казахстан, Молдова, Ліхтенштейн, Мальта, Косово, Андорра, Сан-Марино і Гібралтар.

В дивізіонах А і В сформуються 4 групи по 3 команди. Команди дивізіону С розділять на 4 групи (в одній буде 4 збірних, в трьох інших - 3). У дивізіоні сформують чотири групи по чотири команди.

Україна не зможе потрапити в одне тріо з Росією, бо збірні з політичних причин розведуть по різних групах.

Матчі Ліги націй проходитимуть у вересні-листопаді 2018-го року. Перша гра відбудеться 6 вересня.

Переможці чотирьох груп ліги А вийдуть у фінальну стадію, яка пройде в червні 2019 року. Вона складатиметься з півфіналів, матчу за третє місце та фіналу. Господарів вибере виконком UEFA в грудні 2018 року. Переможці груп в лігах B, C, D підвищаться в класі. Найгірші команди своїх лігах опустяться класом нижче.