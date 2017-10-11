Збірна України обіграла команду Словаччини у товариському матчі у Львові

Збірна України здобула вольову перемогу над командою Словаччини / dynamo.kiev.ua У Львові завершився товариський матч футбольних збірних України і Словаччини, в якій українська команда здобула вольову перемогу над суперником.

Гра завершилась з рахунком 2:1.

Словаки активніше почали матч і на 9-й хвилині відкрили рахунок. Після навісу зі штрафного з лівого флангу Хамшик зумів завдати удару головою. П'ятов нескладний м'яч відбив перед собою і Лукаш Штетіна встиг на добиванні - 0:1.

Втім, вже до кінця першого тайму, на 39-й хвилині, господарі зуміли зрівняти рахунок. На 39-й хвилині Марлос перехопив м'яч поблизу штрафного словаків і вивів один на один з голкіпером Андрія Ярмоленка, який завдав влучного удару.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму, на 54-й хвилині, коли Едуард Соболь перехопив м'яч у центрі поля і відразу зробив передачу вперед на Євгена Коноплянку.

Український легіонер німецької команди Бундесліги "Шальке-04" з Гельзенкірхена сам дійшов до штрафної команди Словаччини та з-під захисника пробив точно в дальній кут - 2:1.

Таким чином, українці здобули перемогу в останньому матчі в 2017-му році.