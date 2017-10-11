Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Збірна України обіграла команду Словаччини у товариському матчі у Львові

Гра завершилась з рахунком 2:1
Збірна України здобула вольову перемогу над командою Словаччини / dynamo.kiev.ua У Львові завершився товариський матч футбольних збірних України і Словаччини, в якій українська команда здобула вольову перемогу над суперником.
Збірна України обіграла команду Словаччини у товариському матчі у Львові

Гра завершилась з рахунком 2:1.

Словаки активніше почали матч і на 9-й хвилині відкрили рахунок. Після навісу зі штрафного з лівого флангу Хамшик зумів завдати удару головою. П'ятов нескладний м'яч відбив перед собою і Лукаш Штетіна встиг на добиванні - 0:1.

Втім, вже до кінця першого тайму, на 39-й хвилині, господарі зуміли зрівняти рахунок. На 39-й хвилині Марлос перехопив м'яч поблизу штрафного словаків і вивів один на один з голкіпером Андрія Ярмоленка, який завдав влучного удару.

Доля матчу була вирішена на початку другого тайму, на 54-й хвилині, коли Едуард Соболь перехопив м'яч у центрі поля і відразу зробив передачу вперед на Євгена Коноплянку.

Український легіонер німецької команди Бундесліги "Шальке-04" з Гельзенкірхена сам дійшов до штрафної команди Словаччини та з-під захисника пробив точно в дальній кут - 2:1.

Таким чином, українці здобули перемогу в останньому матчі в 2017-му році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2017 21:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.