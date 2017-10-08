Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Збірна України опустилася на дві позиції в рейтингу ФІФА

На вершині заліку збірна Бразилії
Збірна України з футболу втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА.
Збірна України опустилася на дві позиції в рейтингу ФІФА Фото: Reuters

Національна команда України у порівнянні з рейтингом місячної давності втратила 2 позиції та посідає 27 сходинку, інформує офіційний сайт ФІФА.

У липні збірна України не проводила жодних офіційних та контрольних поєдинків.

На вершині заліку збірна Бразилії, Німеччина опустилася на другу позицію, замикає трійку Аргентина.

Нагадаємо, що у липневому рейтингу "синьо-жовті" стрибнули одразу на 12 позицій вгору.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 08 2017 12:14
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.