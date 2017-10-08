СПОРТ НОВИНИЗбірна України з футболу втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України опустилася на дві позиції в рейтингу ФІФА
На вершині заліку збірна Бразилії
Фото: Reuters
Національна команда України у порівнянні з рейтингом місячної давності втратила 2 позиції та посідає 27 сходинку, інформує офіційний сайт ФІФА.
У липні збірна України не проводила жодних офіційних та контрольних поєдинків.
На вершині заліку збірна Бразилії, Німеччина опустилася на другу позицію, замикає трійку Аргентина.
Нагадаємо, що у липневому рейтингу "синьо-жовті" стрибнули одразу на 12 позицій вгору.
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10 08 2017 12:14 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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