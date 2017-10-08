Збірна України опустилася на дві позиції в рейтингу ФІФА На вершині заліку збірна Бразилії

Збірна України з футболу втратила позиції в оновленому рейтингу ФІФА.

Фото: Reuters

Національна команда України у порівнянні з рейтингом місячної давності втратила 2 позиції та посідає 27 сходинку, інформує офіційний сайт ФІФА. У липні збірна України не проводила жодних офіційних та контрольних поєдинків. На вершині заліку збірна Бразилії, Німеччина опустилася на другу позицію, замикає трійку Аргентина. Нагадаємо, що у липневому рейтингу "синьо-жовті" стрибнули одразу на 12 позицій вгору

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