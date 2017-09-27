CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВетеран АТО Вадим Свириденко завоював бронзову медаль у веслуванні на тренажерах в категорії IR1 під час "Ігор Нескорених" в Канаді.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України отримала бронзову медаль на "Іграх Нескорених"
Ця медаль стала вже п'ятою для збірної України
Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine
Ця медаль стала вже п'ятою для збірної України, - повідомляється на сторінці української збірної в Facebook.
Нагадаємо, у Канаді 24 вересня стартували міжнародні спортивні змагання "Ігри нескорених" (Invictus Games).
Першу медаль на Іграх Нескорених в Канаді Україні приніс 29-річний офіцер Національної поліції з Луцька Сергій Торчинський.
За два дні змагань Україна виборола три медалі: золоту, срібну і бронзову.
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27 09 2017 08:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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