Збірна України отримала бронзову медаль на "Іграх Нескорених" Ця медаль стала вже п'ятою для збірної України

Ветеран АТО Вадим Свириденко завоював бронзову медаль у веслуванні на тренажерах в категорії IR1 під час "Ігор Нескорених" в Канаді.

Фото: facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію