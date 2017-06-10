Збірна України перемогла Косово у відборі ЧС-2018

В албанському Шкодері завершився матч відбіркового циклу чемпіонату світу-2018 з футболу, в якому збірна України обіграла команду Косово

Про це повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 2:0.

Матч спочатку був під загрозою зриву. Злива, що обрушилася на Шкодер за годину до початку гри не вщухала до самого початку матчу, але газон арени "Лоро Боричів" з честю витримав всі випробування. А до початку гри дощ і зовсім припинився. Щоправда, в середині першого тайму він пійшов з новою силою і не припинявся до кінця матчу, але перешкодити проведенню гри вже не зміг.

Що стосується самої гри, то, як і передбачав напередодні головний тренер збірної України Андрій Шевченко, вона вийшла вкрай важкою. Весь перший тайм і початок другого наша команда шукала шляхи до воріт суперника, але знайти їх, до пори, до часу, не могла.

У вирішальному моменті цієї гри, на 60-й хвилині, допомогли самі номінальні господарі поля. Руслан Ротань підключив на лівому фланзі атаки Євгена Коноплянку і той зробив навіс - Денис Гармаш не зумів пробити по воротах, але м'яч влучив у Леарта Пачараду і закотився у ворота. Нарешті, на 87-й хвилині другий гол у складі збірної України забив Андрій Ярмоленко, знявши всі питання щодо переможця цієї гри.

Таким чином, команда одеражала дуже важливу для себе перемогу і зберігає шанси на путівку у фінальну частину ЧС. Для цього команді необхідно в останньому матчі групового етапу обіграти збірну Хорватії.

Нагадаємо, матч Україна - Хорватія відбудеться 9 жовтня в Києві на НСК "Олімпійський". Початок гри - 21.45.