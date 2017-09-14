Збірна України піднялася на 24 місце в рейтингу ФІФА
Команда Андрія Шевченка піднялася на три позиції і тепер посідає 24-місце, повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Суперники "синьо-жовтих" по відбірковій групі до ЧС-2018 розташувались наступним чином: Хорватія – 18 місце (-2), Ісландія – 22 місце (-2), Туреччина – 28 (+6), Фінляндія – 87 (+23), Косово – 184 (-4).
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Топ-10 збірних ФІФА виглядає так: Німеччина, Бразилія, Португалія, Аргентина, Бельгія, Польща, Швейцарія, Франція, Чилі, Колумбія.
Нагадаємо, що в цьому місяці збірна України з футболу провела два відбіркових матчі. Спершу українці зуміли впевнено перемогти Туреччину. В іншому матчі підопічні Андрія Шевченка поступилася у гостях Ісландії.
У жовтні українці проведуть два матчі - на виїзді проти Косово та вдома з Хорватією. Щоб потрапити на Чемпіонат світу, який влітку 2018 року відбудеться в Росії, "синьо-жовтим" обов'язково потрібно перемагати у двох поєдинках.
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