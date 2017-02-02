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Збірна України почне Євробаскет-2017 матчем проти Німеччини

FIBA затвердила календар чемпіонату Європи
Збірна України з баскетболу у фінальній стадії чемпіонату Європи стартує матчем проти Німеччини.
Збірна України почне Євробаскет-2017 матчем проти Німеччини Кирило Фесенко став найкращим гравцем збірної України в останньому матчі Євробаскету Фото: sport-xl.org

За підсумками жеребкування, що відбулося в листопаді минулого року, збірна України потрапила до групи B і за вихід до 1/8 фіналу в Тель-Авіві посперечається з командами Ізраїлю, Литви, Грузії, Італії та Німеччини.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Розклад матчів збірної України на груповому етапі Євробаскету-2017:

31 серпня, четвер: Німеччина – Україна;

2 вересня, субота: Італія – Україна;

3 вересня, неділя: Грузія – Україна;

5 вересня, вівторок: Україна – Литва;

6 вересня, середа: Ізраїль – Україна.

Чемпіонат Європи з баскетболу пройде з 31 серпня по 17 вересня в чотирьох країнах - Туреччині, Ізраїлі, Фінляндії та Румунії.

Як повідомляв iPress.ua, у червні минулого року міністр молоді та спорту Ігор Жданов повідомив, що Україна відмовляється від проведення чемпіонату Європи з баскетболу в 2017 році.

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02 02 2017 23:33
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