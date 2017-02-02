Збірна України почне Євробаскет-2017 матчем проти Німеччини
За підсумками жеребкування, що відбулося в листопаді минулого року, збірна України потрапила до групи B і за вихід до 1/8 фіналу в Тель-Авіві посперечається з командами Ізраїлю, Литви, Грузії, Італії та Німеччини.
Про це повідомляє офіційний сайт турніру.
Розклад матчів збірної України на груповому етапі Євробаскету-2017:
31 серпня, четвер: Німеччина – Україна;
2 вересня, субота: Італія – Україна;
3 вересня, неділя: Грузія – Україна;
5 вересня, вівторок: Україна – Литва;
6 вересня, середа: Ізраїль – Україна.
Чемпіонат Європи з баскетболу пройде з 31 серпня по 17 вересня в чотирьох країнах - Туреччині, Ізраїлі, Фінляндії та Румунії.
Як повідомляв iPress.ua, у червні минулого року міністр молоді та спорту Ігор Жданов повідомив, що Україна відмовляється від проведення чемпіонату Європи з баскетболу в 2017 році.
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