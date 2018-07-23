СПОРТ НОВИНИЗбірна України пробилася до півфіналу ЧЄ-2018 (U-19) серед юніорських команд.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України пробилася до півфіналу юніорського Євро-2018
У півфіналі українська збірна гратиме з командою Португалії
Фото: president.gov.ua
У матчі третього туру групового турніру українська команда з мінімальним рахунком 1:0 перемогла збірну Туреччини. Єдиний гол в цій зустрічі на восьмій хвилині поєдинку забив Булеца з київського "Динамо", передає УП.
За результатами трьох турів збірна України виграла групу В і у півфіналі гратиме з командою Португалії, що посіла другу позицію в групі А.
Збірна Франції стала другим півфіналістом турніру від групи В, розгромивши у 3 турі з рахунком 5:0 діючих чемпіонів Європи - збірну Англії. В іншому півфіналі зустрінуться Франція - Італія.
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23 07 2018 21:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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