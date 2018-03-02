Збірна України програла Швеції в Кубку Девіса

Шведи після цієї перемоги дістали шанс вийти до плей-офф Світової групи

Збірна України з тенісу програла шведам у Кубку Девіса. П'ятиматчевий поєдинок тривав у Дніпрі 2-3 лютого і завершився з рахунком 2 : 3.

У вирішальному п'ятому поєдинку Артем Смирнов в двох сетах програв другому номеру шведської команди Мікаелю Імеру – 4:6, 2:6, повідомляє "Укрінформ".

У перший день матчу, що завершився у Дніпрі, Сергій Стаховський не зміг переграти Мікаеля Імера – 6:7 (6:8), 2:6, а Артем Смирнов поступився лідеру скандинавів Еліасу Імеру – 2:6, 3:6.

Сьогодні українська пара Денис Молчанов/Сергій Стаховський обіграла дует Маркус Ерікссон/Андреас Сільєстрьом – 7:6 (7:4), 4:6, 6:2, а потім Стаховський здолав Еліаса Імера – 6:4, 6:4.

Шведи після цієї перемоги дістали шанс вийти до плей-офф Світової групи.

За останні п'ять років команди України та Швеції зустрічалися тричі. 2013 року у Дніпрі і 2014-го у Мальме успіх святкували українці.

Нагадаємо, українка Марта Костюк успішно виступила на турнірі Міжнародної федерації тенісу (ITF) Womens Circuit в австралійському місті Берні.