Збірна України суттєво покращила позиції в рейтингу ФІФА
Команда Андрія Шевченка піднялась на 12 сходинок та зараз посідає 25 місце, інформує "Футбол 24" з посиланням на ФФУ (Федерацію футболу України).
Суперники "синьо-жовтих" по відбірковій групі ЧС-2018 розташувались наступним чином: Хорватія – 15 (+3), Ісландія – 19 (+3), Туреччина – 33 (-8).
Топ-10 національних збірних: Німеччина, Аргентина, Бразилія, Португалія, Швейцарія, Польща, Чилі, Колумбія, Франція, Бельгія.
Відзначимо, що поки що на сайті ФІФА Україна посідає 37-е місце у рейтингу, вищезазначені зміни будуть опубліковані 6 липня.
Нагадаємо, що збірна України з рахунком 2:1 виграла у збірної Фінляндії в матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу 2018 року. У відбірковому етапі "синьо-жовтим" залишилося зіграти два домашні матчі проти Туреччини і Хорватії та виїзні поєдинки з Ісландією та Косово.
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