Збірна України суттєво покращила позиції в рейтингу ФІФА

Національна збірна України з футболу суттєво покращила свої позиції в оновленому рейтингу ФІФА.

Команда Андрія Шевченка піднялась на 12 сходинок та зараз посідає 25 місце, інформує "Футбол 24" з посиланням на ФФУ (Федерацію футболу України).

Суперники "синьо-жовтих" по відбірковій групі ЧС-2018 розташувались наступним чином: Хорватія – 15 (+3), Ісландія – 19 (+3), Туреччина – 33 (-8).

Топ-10 національних збірних: Німеччина, Аргентина, Бразилія, Португалія, Швейцарія, Польща, Чилі, Колумбія, Франція, Бельгія.

Відзначимо, що поки що на сайті ФІФА Україна посідає 37-е місце у рейтингу, вищезазначені зміни будуть опубліковані 6 липня.

Нагадаємо, що збірна України з рахунком 2:1 виграла у збірної Фінляндії в матчі відбіркового турніру на чемпіонат світу 2018 року. У відбірковому етапі "синьо-жовтим" залишилося зіграти два домашні матчі проти Туреччини і Хорватії та виїзні поєдинки з Ісландією та Косово.