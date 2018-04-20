СПОРТ НОВИНИЗбірна України U-18 перемогла на чемпіонаті світу з хокею збірну Румунії в домашньому матчі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України U-18 перемогла на чемпіонаті світу з хокею
Результат матчу — 6:0 на користь України
Фото: twitter.com/OlympicUA
Про це повідомляє портал Sport.ua.
Повідомляється, що українські юніори впевнено провели стартовий період, завдавши 19 кидків і закинувши 2 шайби. Спершу відзначився Ланин, а потім забив Пересунько.
Другий тайм завершилася з тим же рахунком 2: 0. Ще по голу оформили Сиротенко і Матейченко.
У заключному відрізку зустрічі українці забили ще дві шайби і закрили турнір переконливою перемогою.
Результат матчу — 6:0 на користь України.
15 квітня юніорська збірна України здобула перемогу над командою Австрії у другому матчі хокейного чемпіонату світу у дивізіоні 1В, який проходить у Києві з рахунком 5:3.
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