Збірна України U-18 перемогла на чемпіонаті світу з хокею збірну Румунії в домашньому матчі.

Про це повідомляє портал Sport.ua.

Повідомляється, що українські юніори впевнено провели стартовий період, завдавши 19 кидків і закинувши 2 шайби. Спершу відзначився Ланин, а потім забив Пересунько.

Другий тайм завершилася з тим же рахунком 2: 0. Ще по голу оформили Сиротенко і Матейченко.

У заключному відрізку зустрічі українці забили ще дві шайби і закрили турнір переконливою перемогою.

Результат матчу — 6:0 на користь України.

15 квітня юніорська збірна України здобула перемогу над командою Австрії у другому матчі хокейного чемпіонату світу у дивізіоні 1В, який проходить у Києві з рахунком 5:3.