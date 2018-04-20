Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Збірна України U-18 перемогла на чемпіонаті світу з хокею

Результат матчу — 6:0 на користь України
Збірна України U-18 перемогла на чемпіонаті світу з хокею збірну Румунії в домашньому матчі.
Збірна України U-18 перемогла на чемпіонаті світу з хокею Фото: twitter.com/OlympicUA

Про це повідомляє портал Sport.ua.

Повідомляється, що українські юніори впевнено провели стартовий період, завдавши 19 кидків і закинувши 2 шайби. Спершу відзначився Ланин, а потім забив Пересунько.

Другий тайм завершилася з тим же рахунком 2: 0. Ще по голу оформили Сиротенко і Матейченко.

У заключному відрізку зустрічі українці забили ще дві шайби і закрили турнір переконливою перемогою.

Результат матчу — 6:0 на користь України.

15 квітня юніорська збірна України здобула перемогу над командою Австрії у другому матчі хокейного чемпіонату світу у дивізіоні 1В, який проходить у Києві з рахунком 5:3.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 04 2018 22:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.