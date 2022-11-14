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Збірна України з баскетболу здобула перемогу над Ісландією у відборі на ЧС-2023

Сьогодні, 14 листопада, збірна України з баскетболу провела матч у рамках відбору на чемпіонат світу-2023.
Збірна України з баскетболу здобула перемогу над Ісландією у відборі на ЧС-2023 джерело: fbu.ua

Про це повідомляє пресслужба Федерації баскетболу України.

Україна у важливому поєдинку обіграла Ісландію – 79:72. Номінально домашня зустріч української збірної відбулася у латвійському місті Рига.

Україна – Ісландія - 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19)

Україна: Липовий (16+4 підбирання), Кравцов (13+6 підбирань), Крутоус (13), Лукашов (10+6 передач), Сидоров (8+4 передачі), Герун (6+10 підбирань), Ткаченко (6+10 підбирань), Тиртишник (3), Бобров (2), Войналович (2).

Зазначимо, що у першій зустрічі команд Україна поступилася в овертаймі Ісландії з рахунком 88:91.

Після цієї перемоги збірна України вийшла 4-е місце у своїй групі та обійшла Ісландію. В активі підопічних Айнарса Багатскіса три перемоги у 8 матчах. Попереду українською збірною йдуть команди Іспанії, італії та Грузії.

Нагадаємо, у першому раунді кваліфікації збірна України вийшла із групи з командами Іспанії, Грузії та Північної Македонії.

Після цього було сформовано чотири групи по шість європейських команд – по три найкращі збірні потраплять на ЧС.

Чемпіонат світу з баскетболу пройде у Філіппінах, Японії та Індонезії з 25 серпня до 10 вересня 2023 року.

Раніше повідомлялось, що український чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) отримав обов'язкового претендента на один зі своїх титулів.

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14 11 2022 20:24
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