Збірна України з біатлону не стала слухати гімн Росії на церемонії нагородження призерів, - ВІДЕО

Збірна України не стала слухати гімн Росії на церемонії нагородження призерів чемпіонату Європи з біатлону у змішаній естафеті.

Після кількох секунд звучання гімну Росії українці залишили п`єдестал пошани і за ними чомусь пішла і збірна Росії, що виграла цю гонку.

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Нагадаємо, що в змішаній естафеті збірна України здобула бронзу у гонці, що проходила в неділю, 29 січня.