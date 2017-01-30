СПОРТ НОВИНИЗбірна України не стала слухати гімн Росії на церемонії нагородження призерів чемпіонату Європи з біатлону у змішаній естафеті.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України з біатлону не стала слухати гімн Росії на церемонії нагородження призерів, - ВІДЕО
В змішаній естафеті збірна України здобула бронзу
Юлія Джима, Артем Тищенко. Фото: facebook.com/olympicua
Після кількох секунд звучання гімну Росії українці залишили п`єдестал пошани і за ними чомусь пішла і збірна Росії, що виграла цю гонку.
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Нагадаємо, що в змішаній естафеті збірна України здобула бронзу у гонці, що проходила в неділю, 29 січня.
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30 01 2017 07:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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