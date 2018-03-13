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Збірна України з біатлону таки не поїде в Росію

"Держава не має права втручатися у діяльність спортивних федерацій, як окремих громадських організацій. Але всі правила мають виключення", - Жданов
Збірна України з біатлону не буде брати участь в етапі Кубку світу у російській Тюмені.
Збірна України з біатлону таки не поїде в Росію Фото: tsn.ua

Такі результати зустрічі міністра молоді та спорту Ігоря Жданова з президентом Федерації біатлону України Володимиром Бринзаком.

"Було прийнято спільне рішення - збірна України не буде брати участь у дев`ятому етапі Кубку світу у Тюмені", – повідомляє міністр у Facebook.

За його словами, "держава не має права втручатися у діяльність спортивних федерацій, як окремих громадських організацій. Але всі правила мають виключення".

"Бо йдеться про країну-агресора, країну, яка систематично нехтує міжнародним законодавством, в тому числі у сфері спорту, не дотримується антидопінгових правил", – пояснює він.

Раніше повідомляли, що збірна України з біатлону братиме участь у завершальному етапі Кубка світу в російській Тюмені.

Згодомо, міністр молоді та спорту Ігор Жданов закликає українських біатлоністів бойкотувати етап Кубка світу в Росії.
 

 

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13 03 2018 14:53
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