Збірна України з біатлону вирвала друге місце на чемпіонаті світу в Австрії
Наша команда у складі з Іриною Варвінець, Юлією Джимою, Анастасією Меркушиною та лідером Оленою Підгрушною поступилися тільки німкеням.
Українки досить рівно пройшли всю дистанцію та не сильно хибили на вогневих рубежах. Вітчизняні біатлоністки використали всього чотири додаткові патрони, жодного разу не заїхавши на штрафне коло.
Після останньої стрільби Олена Підгрушна йшла до фінішу в компанії п'яти суперниць, перебуваючи на 3-му місці. Олені вдалося вирвати другу сходинку в таких іменитих суперниць як Марі Дорен Абер, Габріели Коукалової та Доротеї Вірер.
Відзначимо, що бронзовою нагородою задовольнилися представниці Франції. Що цікаво, медаль жіночої естафетної команди стала першою для збірної України на ЧС в Хохфільцені.
Нагадаємо, що на ХІІІ Європейському юнацькому олімпійському фестивалі, який триває в турецькому Ерзурумі, українська біатлоністка Христина Дмитренко здобула "срібло".
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