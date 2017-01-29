Збірна України з біатлону завоювала бронзову нагороду на Чемпіонаті Європи
За складом учасників українці мали бути серед претендентів на золото. Жіночу частину збірної України представляли досвідчена Анастасія Меркушина та титулована Юлія Джима, а в чоловіків ібгли Олексанжр Жирний та Руслан Ткаленко, інформує "Чемпіон".
Проте проблеми в цій гонці Україні принесла її головна надія - Джима. Юля двічі схибила на першій стрільбі і настріляла коло штрафу на другому вогневому рубежі.
Завдяки добрій швидкості Юля передала естафету четвертою. Однак у відрив таки пішла збірна Росії з майже хвилиною форою, щоб без проблем дозволило виграти гонку.
Перший етап в української команди досить добре пробігла Меркушина.
Жирний та Ткаленко провели гонку майже ідеально і мало б бути заслужене друге місце. Втім на фінішній прямій срібло в українців відібрала Норвегія.
Нагадаємо, що 27 січня українська біатлоністка Юлія Джима виграла спринтерську гонку на чемпіонаті Європи з біатлону серед жінок.
Також у Польщі українка Юлія Джима зуміла завоювати срібну медаль.
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