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Збірна України з біатлону завоювала бронзову нагороду на Чемпіонаті Європи

На фінішній прямій наш біатлоніст програв боротьбу за срібну нагороду представнику Норвегії
Збірна України завершила Чемпіонат Європи з біатлону в польському Душнікі-Здруй бронзовою нагородою в змішаній естафеті.
Збірна України з біатлону завоювала бронзову нагороду на Чемпіонаті Європи Юлія Джима, Артем Тищенко. Фото: facebook.com/olympicua

За складом учасників українці мали бути серед претендентів на золото. Жіночу частину збірної України представляли досвідчена Анастасія Меркушина та титулована Юлія Джима, а в чоловіків ібгли Олексанжр Жирний та Руслан Ткаленко, інформує "Чемпіон".

Проте проблеми в цій гонці Україні принесла її головна надія - Джима. Юля двічі схибила на першій стрільбі і настріляла коло штрафу на другому вогневому рубежі.

Завдяки добрій швидкості Юля передала естафету четвертою. Однак у відрив таки пішла збірна Росії з майже хвилиною форою, щоб без проблем дозволило виграти гонку.

Перший етап в української команди досить добре пробігла Меркушина.

Жирний та Ткаленко провели гонку майже ідеально і мало б бути заслужене друге місце. Втім на фінішній прямій срібло в українців відібрала Норвегія.

Нагадаємо, що 27 січня українська біатлоністка Юлія Джима виграла спринтерську гонку на чемпіонаті Європи з біатлону серед жінок.

Також у Польщі українка Юлія Джима зуміла завоювати срібну медаль.

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29 01 2017 16:58
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