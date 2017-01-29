Збірна України з біатлону завоювала бронзову нагороду на Чемпіонаті Європи

На фінішній прямій наш біатлоніст програв боротьбу за срібну нагороду представнику Норвегії

Збірна України завершила Чемпіонат Європи з біатлону в польському Душнікі-Здруй бронзовою нагородою в змішаній естафеті.

За складом учасників українці мали бути серед претендентів на золото. Жіночу частину збірної України представляли досвідчена Анастасія Меркушина та титулована Юлія Джима, а в чоловіків ібгли Олексанжр Жирний та Руслан Ткаленко, інформує "Чемпіон".

Проте проблеми в цій гонці Україні принесла її головна надія - Джима. Юля двічі схибила на першій стрільбі і настріляла коло штрафу на другому вогневому рубежі.

Завдяки добрій швидкості Юля передала естафету четвертою. Однак у відрив таки пішла збірна Росії з майже хвилиною форою, щоб без проблем дозволило виграти гонку.

Перший етап в української команди досить добре пробігла Меркушина.

Жирний та Ткаленко провели гонку майже ідеально і мало б бути заслужене друге місце. Втім на фінішній прямій срібло в українців відібрала Норвегія.

Нагадаємо, що 27 січня українська біатлоністка Юлія Джима виграла спринтерську гонку на чемпіонаті Європи з біатлону серед жінок.

Також у Польщі українка Юлія Джима зуміла завоювати срібну медаль.