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23 05 2017 16:29

Збірна України з середньовічного бою вирушила на Чемпіонат світу до Данії

20-21 травня 2017 року в Древньому Києві "Парку Київська Русь" за організації Всеукраїнської федерації середньовічного бою пройшов Відкритий чемпіонат України з середньовічного бою "Зов героїв"
Переможцями чемпіонату стали клуби "Айна Бера" (Київ, Луцьк, Донецьк), "Росичі" та "Тангар" (Одеса), які вже 22 травня вирушили в складі Збірної України на Чемпіонат світу до Данії, що проходитиме проходити з 24-го травня до 1-го червня 2017-го року. Загалом участь візьмуть Збірні з понад 30 країн.
Збірна України з середньовічного бою вирушила на Чемпіонат світу до Данії
Фото: parkkyivrus.com Зображення 1 / 2 Використовуйте клавіші для перегляду

На чемпіонаті "Зов героїв" був присутній та взяв участь в урочистій частині програми заступник Міністра Олександр Йосипович Ярема. Він зазначив, що дуже радий, що в Україні існує Всеукраїнська федерація середньовічного, яка робить значний вклад в популяризацію середньовічного бою, як виду спорту та прославляє Україну в усьому світі.

"Хочу привітати переможців, хоча, насправді, тут всі переможці. Вітаю усіх із тим, що середньовічний бій визнано неолімпійським видом спорту і сподіваюсь, що такі перемоги, як у Барселоні на Чемпіонаті світу, будуть і в майбутньому. Бажаю великих перемог на благо своїх клубів та усієї України", - зазначив Олександр Ярема.

В свою чергу, Президент Всеукраїнської федерації середньовічного бою, Президент "Парку Київська Русь" Володимир Володимирович Янченко впевнений, що про чемпіонат України з середньовічного бою "Зов героїв" будуть говорити по всій країні.

"Дякую Вам, що Ви є. Ви принесли собі честь, а нашій державі – славу. Розповіді про "Зов героїв" розійдуться по всій країні і про вас дізнаються не тільки в усіх куточках нашої країни, а й в усьому світу", - сказав Володимир Янченко.

Середньовічний бій представляє собою доволі популярний та розвинений вид спорту в Україні, що поєднує в собі різні напрямки бойового мистецтва, а також культурно-історичну складову. Усі учасники чемпіонатів одягнені в такі ж обладунки, які носили воїни за часів Середньовіччя, і воюють такою ж зброєю - справжніми мечами, алебардами, фальшіонами.

Враховуючи безперечно велике значення даного бойового мистецтва для іміджу України, середньовічний бій від 23 грудня 2017 року Міністерством молоді та спорту України був визнаний неолімпійським видом спорту. 

Нагадаємо, що Збірна України на Чемпіонаті світі світу у Барселоні, що проходив наприкінці квітня - на початку травня 2017 року, вперше за 7 років виграла золото в номінації "21х21". А жіноча Збірна здобула срібні нагороди.

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