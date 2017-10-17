Збірна України зіграє товариський матч проти Словаччини
Команда Андрія Шевченка зіграє товариський матч проти національної команди Словаччини. Поєдинок відбудеться 10 листопада в Україні, інформує сайт ФФУ.
Відзначимо, що Словаччина посіла друге місце у відбірковій групі F, але стала найгіршою серед других команд у загальному заліку і не візьме участь у плей-офф ЧС-2018.
Сайт ФФУ нагадує, що збірні України та Словаччини грали в одній групі відбору на ЧЄ-2016. Тоді в Києві, на "Олімпійському", 8 вересня 2014 року "синьо-жовті" програли з рахунком 0:1. Рівно через рік у словацькій Жиліні команди зіграли 0:0. Загалом історія протистоянь України та Словаччини нараховує п’ять зустрічей: три з них завершилися внічию, одна – перемогою нашої збірної і одна - поразкою.
Як відомо, Україна також не поїде на Чемпіонат світу 2018 року, що відбудеться в Росії. У вирішальному матчі "синьо-жовті" в Києві поступилися збірній Хорватії з рахунком 0:2.
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