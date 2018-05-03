Збірна України зіграє товариський матч з Італією

Гра запланована на 10 жовтня 2018-го року

Збірні України та Італії домовилися про проведення товариської гри на Апеннінському півострові.

Матч відбудеться 10-го жовтня 2018-го року на території Італії, інформує офіційний сайт ФФУ.

У рейтингу ФІФА Україна займає 35-е місце, а Італія – 14-е.

Між собою ці команди зустрічалися 7 разів – "Скуадра Адзурра" здобула 6 перемог і ще один раз поєдинок завершився внічию.

Нагадаємо, що 23-го березня збірна України зіграє проти Саудівської Аравії, а 27-го березня – проти Японії.