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Збірна України зіграє товариський матч з Італією

Гра запланована на 10 жовтня 2018-го року
Збірні України та Італії домовилися про проведення товариської гри на Апеннінському півострові.
Збірна України зіграє товариський матч з Італією Фото: Facebook

Матч відбудеться 10-го жовтня 2018-го року на території Італії, інформує офіційний сайт ФФУ.

У рейтингу ФІФА Україна займає 35-е місце, а Італія – 14-е.

Між собою ці команди зустрічалися 7 разів – "Скуадра Адзурра" здобула 6 перемог і ще один раз поєдинок завершився внічию.

Нагадаємо, що 23-го березня збірна України зіграє проти Саудівської Аравії, а 27-го березня – проти Японії.

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05 03 2018 20:18
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