СПОРТ НОВИНИЗбірні України та Італії домовилися про проведення товариської гри на Апеннінському півострові.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України зіграє товариський матч з Італією
Гра запланована на 10 жовтня 2018-го року
Фото: Facebook
Матч відбудеться 10-го жовтня 2018-го року на території Італії, інформує офіційний сайт ФФУ.
У рейтингу ФІФА Україна займає 35-е місце, а Італія – 14-е.
Між собою ці команди зустрічалися 7 разів – "Скуадра Адзурра" здобула 6 перемог і ще один раз поєдинок завершився внічию.
Нагадаємо, що 23-го березня збірна України зіграє проти Саудівської Аравії, а 27-го березня – проти Японії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
05 03 2018 20:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф