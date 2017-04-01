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Збірна України зіграє в Києві два товариські матчі з Іспанією

Квитки на матчі збірних України та Іспанії вже у продажу
В рамках підготовки до матчів кваліфікації чемпіонату Європи з футзалу 2018 року збірна України 28-29 січня двічі у Києві зіграє зі збірною Іспанії, другою командою світового рейтингу і чинним чемпіоном Європи.
Збірна України зіграє в Києві два товариські матчі з Іспанією Фото: twitter.com/eugene_fcdd/

Обидві гри пройдуть у Палаці спорту, початок матчів і 28 січня і 29 січня – о 15.00, повідомляє "Чемпіон".

Квитки на матчі збірних України та Іспанії вже у продажу, і їх вартість знаходиться в шести цінових категоріях– 50, 80, 90, 100, 150 та 400 грн.

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Нагадаємо, що за підсумками міжнародних матчів у листопаді - з Фінляндією (1:0) і Сербією (2:0), які відбулися у листопаді, Україна залишилася на 29-му рядку в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).

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04 01 2017 07:26
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