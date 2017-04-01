СПОРТ НОВИНИВ рамках підготовки до матчів кваліфікації чемпіонату Європи з футзалу 2018 року збірна України 28-29 січня двічі у Києві зіграє зі збірною Іспанії, другою командою світового рейтингу і чинним чемпіоном Європи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України зіграє в Києві два товариські матчі з Іспанією
Квитки на матчі збірних України та Іспанії вже у продажу
Фото: twitter.com/eugene_fcdd/
Обидві гри пройдуть у Палаці спорту, початок матчів і 28 січня і 29 січня – о 15.00, повідомляє "Чемпіон".
Квитки на матчі збірних України та Іспанії вже у продажу, і їх вартість знаходиться в шести цінових категоріях– 50, 80, 90, 100, 150 та 400 грн.
Читайте також: Гордість-2016: найбільші досягнення України на спортивній арені
Нагадаємо, що за підсумками міжнародних матчів у листопаді - з Фінляндією (1:0) і Сербією (2:0), які відбулися у листопаді, Україна залишилася на 29-му рядку в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА).
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 01 2017 07:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На гонці Формули-3 сталася страшна аварія, - ВІДЕО
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф
No articles
влажность:
давление:
ветер: