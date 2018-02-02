СПОРТ НОВИНИЗбірна України з футболу проведе домашній матч проти Словаччини за порожніх трибун.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збірна України зіграє зі Словаччиною за порожніх трибун
Це покарання за те, що вболівальники вивісили на матчі України банер з кельтським хрестом
Фото: Reuters
Дисциплінарний комітет УЄФА виніс покарання ФФУ за використання вболівальниками забороненої символіки на матчі Україна - Іспанія в Кваліфікації ЄВРО-2016 в Києві, повідомляє "Футбол 1".
Так, вболівальники вивісили банер з кельтським хрестом, і за це збірна України проведе матч без глядачів. Цей поєдинок - протистояння з командою Словаччини в Лізі націй, який відбудеться 9 вересня цього року.
Відзначимо, що до цього Україна проводила тільки матчі під егідою ФІФА.
Нагадаємо, що Міжнародна футбольна федерація покарала Федерацію футболу України за поведінку вболівальників на матчах відбору ЧС-2018 проти Туреччини та Ісландії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
02 02 2018 14:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото
- ВІДЕО Усик не наважився назвати Крим українським, - ВІДЕО
- ФОТО На похорон легендарного Мохаммеда Алі прийшло більше 18 тис осіб, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- І вашим, і нашим: російські "заробітчани" у збірній України 1
- Теорія ймовірності, або чому збірна України бодай раз має пройти етап плей-оф