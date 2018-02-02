Збірна України зіграє зі Словаччиною за порожніх трибун

Це покарання за те, що вболівальники вивісили на матчі України банер з кельтським хрестом

Збірна України з футболу проведе домашній матч проти Словаччини за порожніх трибун.

Дисциплінарний комітет УЄФА виніс покарання ФФУ за використання вболівальниками забороненої символіки на матчі Україна - Іспанія в Кваліфікації ЄВРО-2016 в Києві, повідомляє "Футбол 1".

Так, вболівальники вивісили банер з кельтським хрестом, і за це збірна України проведе матч без глядачів. Цей поєдинок - протистояння з командою Словаччини в Лізі націй, який відбудеться 9 вересня цього року.

Відзначимо, що до цього Україна проводила тільки матчі під егідою ФІФА.

Нагадаємо, що Міжнародна футбольна федерація покарала Федерацію футболу України за поведінку вболівальників на матчах відбору ЧС-2018 проти Туреччини та Ісландії.