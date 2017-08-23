Збірній України з баскетболу пропонували "здати" гру на Універсіаді
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
Головний тренер команди Валерій Плеханов дізнався від гравців про повідомлення від невідомого з пропозиціями підкоригувати результат одного з матчів, про що відразу ж повідомив в ФБУ.
"Після матчу з Австралією мені стала надходити інформація, що якийсь невідомий виходить на зв'язок з гравцями. Це повторювалося неодноразово. Хлопцям надходили повідомлення і навіть дзвінки з пропозицією підкоригувати результат в потрібному руслі. Це російськомовна людина, швидше за все знаходиться тут, хлопцям представлявся, як Паша. Я впевнений, що з нашою командою подібні витівки не пройдуть ", - сказав Плеханов.
Федерація баскетболу України вже подала заяву в поліцію на зловмисника.
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