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Збірній України з баскетболу пропонували "здати" гру на Універсіаді

Федерація баскетболу України вже подала заяву в поліцію на зловмисника
Гравцям студентської збірної України з баскетболу пропонували здати один з матчів на Універсіаді в Тайбеї (Тайвань)
Збірній України з баскетболу пропонували "здати" гру на Універсіаді Фото: sport.obozrevatel.com

Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Головний тренер команди Валерій Плеханов дізнався від гравців про повідомлення від невідомого з пропозиціями підкоригувати результат одного з матчів, про що відразу ж повідомив в ФБУ.

"Після матчу з Австралією мені стала надходити інформація, що якийсь невідомий виходить на зв'язок з гравцями. Це повторювалося неодноразово. Хлопцям надходили повідомлення і навіть дзвінки з пропозицією підкоригувати результат в потрібному руслі. Це російськомовна людина, швидше за все знаходиться тут, хлопцям представлявся, як Паша. Я впевнений, що з нашою командою подібні витівки не пройдуть ", - сказав Плеханов.

Федерація баскетболу України вже подала заяву в поліцію на зловмисника.

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23 08 2017 23:26
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