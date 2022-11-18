Збірну Польщі з футболу на ЧС у Катар супроводжували винищувачі

Збірну Польщі з футболу до південного кордону країни супроводжували винищувачі, під час виліту команди на чемпіонат світу в Катар, передає Sky News.

Це сталося після того, як двоє людей загинули в Польщі від падіння ракети, внаслідок масованої російської атаки на Україну у вівторок, 15 листопада.