Збірну України з біатлону очолив росіянин
Таким стало рішення засідання спеціально створеної комісії Федерації біатлону України, повідомляє "Український біатлон".
Попередні два сезони 40-річний Прокунін провів в якості старшого тренера чоловічої і жіночої збірних Південної Кореї, готуючи команду до домашньої Олімпіади. Разом з тренером українську команду поповнять два фахівці, покликані посилити сервіс-групу збірної.
До тренерського штабу жіночої збірної також увійшли колишній старший тренер збірної України з лижних перегонів Валерій Лесніков і досвідчений білоруський наставник Володимир Махлаєв. Також продовжить працювати з командою Григорій Шамрай.
Президент ФБУ Володимир Бринзак назвав Прокуніна "амбітним" тренером.
"На засіданні комісії ми заслуховували програми кандидатів, їх бачення і перші кроки по роботі з командою. Дуже багато питань ставили Василь Павлович Карленко і Віктор Петрович Корж. І після обговорення було прийнято рішення затвердити в якості старшого тренера Андрєя Прокуніна.
Зараз багато команд зазнають проблеми з призначенням тренерів, ті ж збірні Норвегії і Чехії досі перебувають в підвішеному стані. Ми вирішили довірити команду молодому амбітному фахівцеві зі свіжим тренерським поглядом, готовому повністю віддаватися роботі", - цитує Бринзака "Український біатлон".
Нагадаємо, що у минулому сезоні жіночу збірну України очолював Урош Вєлєпец, котрий пішов працювати зі збірною Словенії.
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