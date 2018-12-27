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Зброя, наркотики та вибухівка: прикордонники розповіли про знахідки "чотирилапої варти", - відео

“У прийдешньому році вони гарантовано “підсунуть свиню” контрабандистам і терористам"
Чотирилапі помічники прикордонників у 2018 році допомогли виявити більше двох центнерів наркотиків та затримати понад 400 порушників.
Зброя, наркотики та вибухівка: прикордонники розповіли про знахідки "чотирилапої варти", - відео Фото: dpsu.gov.ua

“У 2018-му, який є роком собаки, чотирилапі помічники прикордонників допомогли затримати: понад 4 сотні порушників; більше двох центнерів наркотиків; майже 60 кілограмів вибухівки; більш як 4 сотні одиниць зброї та 9 тисяч боєприпасів”, - повідомляє ДПСУ.

У ДПСУ зазначають, що для службових собак знайти марихуану у паливному баку, героїн та опій у порогах автомобіля, кокаїн в обшивці валізи, автомат із гранатами у багажі, сигарети у паливних брикетах - це задоволення, бо сприймають свою роботу як захопливу гру.

“У прийдешньому році вони гарантовано “підсунуть свиню” контрабандистам і терористам, бо готові однаково ефективно працювати під будь-яким знаком східного календаря”, - додали у відомстві.

Додамо, що упродовж 2018 року працівникам Державної прикордонної служби 775 разів пропонували хабарі.

 

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27 12 2018 18:42
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