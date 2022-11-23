Зброя та ППО: США надасть Україні ще на 400 млн дол військової допомоги

Повідомляється, що додаткові 400 мільйонів доларів включатимуть озброєння, боєприпаси та засоби ППО з американських запасів.

Направити додаткові 400 мільйонів доларів на військову підтримку України доручив голові державного департаменту Ентоні Блінкену президент США Джо Байден. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Білого дому.

"Я доручаю державному секретареві направити до 400 мільйонів доларів в оборонних статтях та послугах міністерства оборони, військової освіти та підготовки для надання допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що додаткові 400 мільйонів доларів включатимуть озброєння, боєприпаси та засоби ППО з американських запасів.