ПОЛІТИКА НОВИНИПовідомляється, що додаткові 400 мільйонів доларів включатимуть озброєння, боєприпаси та засоби ППО з американських запасів.
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Зброя та ППО: США надасть Україні ще на 400 млн дол військової допомоги
Фото: Reuters
Направити додаткові 400 мільйонів доларів на військову підтримку України доручив голові державного департаменту Ентоні Блінкену президент США Джо Байден. Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Білого дому.
"Я доручаю державному секретареві направити до 400 мільйонів доларів в оборонних статтях та послугах міністерства оборони, військової освіти та підготовки для надання допомоги Україні", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що додаткові 400 мільйонів доларів включатимуть озброєння, боєприпаси та засоби ППО з американських запасів.
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23 11 2022 18:40 МЕДІА
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