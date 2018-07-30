Збройні сили Британії забезпечать британців продовольством в разі "жорсткого" Brexit

Збройні сили Великої Британії будуть залучати для доставки продуктів харчування, ліків і палива в разі нестачі, якщо країна вийде з ЄС без угоди.

Збройні сили зазвичай використовують для надання допомоги цивільним тільки в надзвичайних ситуацій цивільного характеру, повідомляє The Times.

Згідно з планом, вертольоти і армійські вантажівки будуть використовуватися для перевезення вантажів для вразливих верств населення, якщо блокування портів призведе до нестачі продовольства, палива і медикаментів.

Джерело в Міністерстві оборони країни пояснило, що "офіційного запиту" про надання допомоги не надходило, однак не виключив, що збройні сили готові підтримати регіональні влади.

Магазини попередили своїх постачальників про необхідність створення запасів таких товарів, як чай і кава, повідомляє видання.

З проблемами в разі "жорсткого" Brexit може зіткнутися і Національна служба охорони здоров'я, якій доведеться закуповувати лікарські препарати за межами ЄС, щоб створити їх резерв в лікарнях.

Нагадаємо, речник глави британського уряду заперечив можливість проведення другого референдуму щодо виходу країни з ЄС.

Додамо, що Тереза ​​Мей попередила, що Брексіту (Brexit) може взагалі не бути через спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС.