Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Збройні сили Британії забезпечать британців продовольством в разі "жорсткого" Brexit

Відповідний план розробив уряд
Збройні сили Великої Британії будуть залучати для доставки продуктів харчування, ліків і палива в разі нестачі, якщо країна вийде з ЄС без угоди.
Збройні сили Британії забезпечать британців продовольством в разі "жорсткого" Brexit Фото: gettyimages.com

Збройні сили зазвичай використовують для надання допомоги цивільним тільки в надзвичайних ситуацій цивільного характеру, повідомляє The Times.

Згідно з планом, вертольоти і армійські вантажівки будуть використовуватися для перевезення вантажів для вразливих верств населення, якщо блокування портів призведе до нестачі продовольства, палива і медикаментів.

Джерело в Міністерстві оборони країни пояснило, що "офіційного запиту" про надання допомоги не надходило, однак не виключив, що збройні сили готові підтримати регіональні влади.

Магазини попередили своїх постачальників про необхідність створення запасів таких товарів, як чай і кава, повідомляє видання.

З проблемами в разі "жорсткого" Brexit може зіткнутися і Національна служба охорони здоров'я, якій доведеться закуповувати лікарські препарати за межами ЄС, щоб створити їх резерв в лікарнях.

Нагадаємо, речник глави британського уряду заперечив можливість проведення другого референдуму щодо виходу країни з ЄС.

Додамо, що Тереза ​​Мей попередила, що Брексіту (Brexit) може взагалі не бути через спроби законодавців зірвати її план виходу країни з ЄС.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

30 07 2018 13:31
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

"Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.