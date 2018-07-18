Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Збройні сили Грузії відповідають стандартам НАТО і можуть брати участь у місіях Альянсу, – Столтенберг

За словами Столтенберга, той факт, що грузинські військовослужбовці беруть участь у силах швидкого реагування НАТО, підтверджує це
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що збройні сили Грузії "відповідають високим стандартам НАТО і можуть брати участь у навчаннях, місіях й операціях Альянсу".
Збройні сили Грузії відповідають стандартам НАТО і можуть брати участь у місіях Альянсу, – Столтенберг Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Столтенберг зробив цю заяву в середу на спільній із прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе прес-конференції у Брюсселі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За словами Столтенберга, той факт, що грузинські військовослужбовці беруть участь у силах швидкого реагування НАТО, підтверджує це.

Генсек НАТО відзначив внесок Грузії в операцію НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" і висловив подяку грузинському уряду за участь у цій місії.

"Грузія упродовж багатьох років є одним з найбільших контрибуторів місії НАТО в Афганістані", – сказав Єнс Столтенберг.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 07 2018 23:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.