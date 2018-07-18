ПОЛІТИКА НОВИНИГенеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що збройні сили Грузії "відповідають високим стандартам НАТО і можуть брати участь у навчаннях, місіях й операціях Альянсу".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збройні сили Грузії відповідають стандартам НАТО і можуть брати участь у місіях Альянсу, – Столтенберг
За словами Столтенберга, той факт, що грузинські військовослужбовці беруть участь у силах швидкого реагування НАТО, підтверджує це
Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS
Столтенберг зробив цю заяву в середу на спільній із прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе прес-конференції у Брюсселі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За словами Столтенберга, той факт, що грузинські військовослужбовці беруть участь у силах швидкого реагування НАТО, підтверджує це.
Генсек НАТО відзначив внесок Грузії в операцію НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" і висловив подяку грузинському уряду за участь у цій місії.
"Грузія упродовж багатьох років є одним з найбільших контрибуторів місії НАТО в Афганістані", – сказав Єнс Столтенберг.
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18 07 2018 23:27 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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