Збройні сили Грузії відповідають стандартам НАТО і можуть брати участь у місіях Альянсу, – Столтенберг За словами Столтенберга, той факт, що грузинські військовослужбовці беруть участь у силах швидкого реагування НАТО, підтверджує це

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що збройні сили Грузії "відповідають високим стандартам НАТО і можуть брати участь у навчаннях, місіях й операціях Альянсу".

Йенс Столтенберг. Фото: REUTERS

Столтенберг зробив цю заяву в середу на спільній із прем'єр-міністром Грузії Мамукою Бахтадзе прес-конференції у Брюсселі, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За словами Столтенберга, той факт, що грузинські військовослужбовці беруть участь у силах швидкого реагування НАТО, підтверджує це. Генсек НАТО відзначив внесок Грузії в операцію НАТО в Афганістані "Рішуча підтримка" і висловив подяку грузинському уряду за участь у цій місії. "Грузія упродовж багатьох років є одним з найбільших контрибуторів місії НАТО в Афганістані", – сказав Єнс Столтенберг.

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