Збройні сили Іраку заявили про відновлення контролю над старим містом у Мосулі

Збройні сили Іраку заявили в суботу, 8 липня про відновлення контролю над старим містом у Мосулі, що був останнім пунктом бойовиків «Ісламської держави» у західній частині міста.

Зазначається, що наступ армії був підтриманий з повітряю.

Військові стверджують, що до повного звільнення Мосула "залишаються години", - повідомляє Deutsche Welle.

Збройні сили також заявляють про вбивство 35 бойовиків, а також шістьої полонених.

Встановлення контролю над Старим містом і повне звільнення Мосула означатимуть важливу перемогу над екстремістами — через 3 роки після того, як у липні 2014 року лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді оголосив про утворення "халіфату" в Іраку та Сирії.

Раніше повідомляли, що Ірак оголосить перемогу у восьмимісячній битві зі звільнення від бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" міста Мосул у найближчі кілька днів.