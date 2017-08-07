CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗбройні сили Іраку заявили в суботу, 8 липня про відновлення контролю над старим містом у Мосулі, що був останнім пунктом бойовиків «Ісламської держави» у західній частині міста.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Збройні сили Іраку заявили про відновлення контролю над старим містом у Мосулі
Повне звільнення Мосула означатимуть важливу перемогу над екстремістами
Фото: EPA
Зазначається, що наступ армії був підтриманий з повітряю.
Військові стверджують, що до повного звільнення Мосула "залишаються години", - повідомляє Deutsche Welle.
Збройні сили також заявляють про вбивство 35 бойовиків, а також шістьої полонених.
Встановлення контролю над Старим містом і повне звільнення Мосула означатимуть важливу перемогу над екстремістами — через 3 роки після того, як у липні 2014 року лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді оголосив про утворення "халіфату" в Іраку та Сирії.
Раніше повідомляли, що Ірак оголосить перемогу у восьмимісячній битві зі звільнення від бойовиків терористичного угрупування "Ісламська держава" міста Мосул у найближчі кілька днів.
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08 07 2017 23:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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