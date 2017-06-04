Збройні сили отримали від "Укроборонпрому" сучасну радіолокаційну станцію
Продукція виготовлена в рамках виконання замовлення Міністерства оборони України.
79К6 – це трикоординатна радіолокаційна станція кругового огляду, що призначена для роботи в умовах наявності перешкод природного та навмисного типу. Вона побудована на базі цифрової фазованої решітки. Про це повідомляє прес-служба концерну.
Однією з ключових особливостей даної РЛС є висока середня потужність випромінюваного сигналу, що досягається за рахунок застосування сучасного багатопроменевого клістронного передавача. Наголошується, що таке значення більш ніж в три рази перевершує значення середньої потужності сучасної транзисторної РЛС. Висока стабільність передавальної системи в поєднанні з високою частотою повторення зондувальних імпульсів дозволяють ефективно гасити пасивні перешкоди і виявляти цілі з малими радіальними швидкостями.
Нова РЛС 79К6 призначена для використання в протиповітряній обороні, для видачі даних про ціль на зенітно-ракетний комплекс, а також як інформаційна ланка з військово-повітряними цілями і підрозділами ППО щодо забезпечення.
Нагадаємо, у березні українські військові провели планові випробувальні запуски українських ракет, що були вироблені у кооперації підприємств ДК "Укроборонпром" та Державного космічного агентства України.
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