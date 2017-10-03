Збройний конфлікт на Донбасі може призвести до хімічної катастрофи, - ООН

Спеціальний доповідач Організації Об'єднаних Націй з питання небезпечних речовин повідомив, що на сході України є великий ризик витоку хімікатів, що загрожує катастрофічними наслідками для здоров'я місцевого населення і навколишнього середовища.

Зазначається, що Баскут Тунджак, один зі спецдоповідачів Ради ООН з прав людини, нагадав, що на Донбасі розташовані великі хімічні та промислові заводи.

"Збройні зіткнення відбуваються в містах, в безпосередній близькості від цих промислових підприємств. Наприклад, 24 лютого було обстріляно будівлю, в якому зберігалося сім тонн хлору. На щастя, контейнери з газом не постраждали, але в разі пошкодження тільки одного з них могли загинути всі, хто знаходився в радіусі 200 метрів. А якби збиток був більше, то довелося б протягом доби евакуювати всіх проживаючих на відстані до 7,4 км", - повідомляє Центр новин ООН.

Експерт ООН закликав сторони конфлікту враховувати цивільний характер об'єктів такої інфраструктури і систем подачі води. Він заявив, що прилеглі до цієї інфраструктури території необхідно "демілітаризувати".

Він також рекомендував забезпечити працівників служб водопостачання, в тому числі в районах, які непідконтрольні уряду України, відповідною екіпіровкою та обладнанням на випадок пошкодження складів з хлором. Тоді ці фахівці зможуть не тільки вижити, а й вжити заходів, спрямованих на порятунок місцевих жителів.

Нагадаємо, що Організація Об'єднаних Націй констатувала, що з початку 2017 року всього загинули 20 осіб і 91 поранений під час конфлікту на Донбасі.