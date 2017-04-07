Збитки інфраструктури Донбасу становлять $50 млрд
"На сході України зруйновані об'єкти енергетичної, транспортної, соціальної інфраструктур, люди залишилися без робочих місць. За попередніми даними, збитки становлять близько 50 млрд доларів", - сказав Руснак на конференції в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Відзначимо, що в 2014 році економічні втрати України через бойові дій на Донбасі оцінювалися в понад 30 млрд грн.
Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов представив концепцію закону про деокупацію Донбасу, який повинен стати альтернативою антитерористичній операції.
У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що законопроект про деокупацію Донбасу не передавали в уряд і Кабмін візьме участь у його розробці.
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