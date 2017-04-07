Збитки інфраструктури Донбасу становлять $50 млрд

Перший заступник міністра оборони України Іван Руснак заявив, що збиток інфраструктури Донбасу від бойових дій становить близько 50 млрд доларів.

"На сході України зруйновані об'єкти енергетичної, транспортної, соціальної інфраструктур, люди залишилися без робочих місць. За попередніми даними, збитки становлять близько 50 млрд доларів", - сказав Руснак на конференції в Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відзначимо, що в 2014 році економічні втрати України через бойові дій на Донбасі оцінювалися в понад 30 млрд грн.

Нагадаємо, що секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов представив концепцію закону про деокупацію Донбасу, який повинен стати альтернативою антитерористичній операції.

У свою чергу прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що законопроект про деокупацію Донбасу не передавали в уряд і Кабмін візьме участь у його розробці.