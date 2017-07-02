Збитки від блокади залізниці в Бахмуті сягнули 8,4 млн, - Укрзалізниця
"Кожен день простою залізничної техніки завдає залізничній галузі збитків через споживання пально-мастильних матеріалів та припинення процесу перевезень. Сума завданих збитків від дій блокувальників вже сягнула 8,4 млн грн", - заявили в "Укрзалізниці", інформує прес-служба відомства.
У залізничному відомстві зауважили, що на перегоні Шипилове–Світланове було пошкоджено колію – вирізали 1 м рейки. Наразі залишається заблокованим рух тепловозу та 57 порожніх вантажних вагонів на перегоні Шипилове–Світланове (з 25 січня) та маневрового тепловозу на одній із колій перегону Курдюмівка–Бахмут-2 (з 2 лютого).
Нагадаємо, що організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" планують повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами у середині лютого.
27 січня ветерани АТО заявили, що готові пропускати вугілля, якщо буде посилено контроль за тим, що знаходиться у вагонах.
26 січня заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука виступив проти блокади окупованих територій Донбасу. 25 січня кілька народних депутатів, серед яких Семен Семенченко, Павло Костенко, на перегоні станцій Світлановим-Шипілова Луганській області розмістили три "дерев'яних їжаки" і оголосили про початок безстрокової акції протесту - блокади ОРДЛО. Пізніше, вони взяли під контроль ще одну вузлову станцію - Світланове.
Глава СБУ Василь Грицак, коментуючи блокування залізниці в Луганській області, заявив, що депутати не повинні брати в цьому участі.
За фактом блокування залізниці відкрито кримінальне провадження.
Керівник Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз заявив, що блокування ветеранами АТО і народними депутатами залізниці в Луганській області несе загрозу енергетичній безпеці України. Павло Жебрівський сказав, що торгівлю з окупованими територіями Донбасу потрібно врегулювати законодавчо.
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