Збитки від окупації Донбасу сягають понад 50 млрд доларів, - Луценко

Представник президента у Верховній Раді заявила про це під час погоджувальної ради парламенту

Збитки від окупації Донбасу сягають понад 50 млрд доларів.

"На сьогодні збитки, які прораховуються від окупації Донбасу, сягають більше 50 млрд доларів США", - заявила представник президента у парламенті, нардеп від БПП Ірина Луценко в ході погоджувальної ради, трансляцію вів телеканал "112 Україна".

Вона зазначила це, говорячи про законопроект щодо реінтеграції Донбасу.

"Закон критично не вигідний для Москви, бо він фіксує на законодавчому рівні Росію як окупанта, агресора, яка несе відповідальність за порушені права громадян на окупованій території України, а також несе відповідальність за завдані економічні збитки окремим районам Луганської і Донецької областей, Україні і її економіці в цілому", - нагадала представник президента у Верховній Раді.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за час військових дій Донбасу було завдано збитків на суму 13 млрд грн. Зазначалося, що станом на 1 жовтня 2017 року в Луганській обл. налічувалося 7 627 пошкоджених та зруйнованих об'єктів. Загальна сума збитків становила 9 млрд грн. Водночас у Донецькій обл. зруйнованими і пошкодженими вважають щонайменше 7 403 об'єкти. Сума матеріальних збитків становить 4 млрд грн.

Разом з тим заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука говорив, що наразі немає реальної суми збитків від бойових дій на Донбасі.

Зазначимо, спостерігачі ОБСЄ заявляють про тривожні звернення від місцевих жителів, які залишились на території окупованої Луганщини.