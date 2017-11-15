Збитки від розкрадань в "Укрзалізниці" перевищили 44 млн грн

У 2015 році залізниця зазнала збитків від розкрадань на 35 млн грн, у 2016 році – на понад 50 млн грн

Від початку 2017 року ПАТ "Укрзалізниця" зазнала збитків від розкрадань на суму в понад 44 млн грн.

"Зловмисники викрадають кабель залізничної сигналізації та зв’язку, дросель-трансформатори, розбирають обладнання верхньої будови колії, через вандалізм страждають вікна пасажирських поїздів та лінзи світлофорів тощо. Щороку ця ситуація погіршується, і залізничникам усе складніше власними силами забезпечувати збереженість інфраструктури та вантажів", – повідомляє прес-центр "Укрзалізниці".

Зазначається, що у 2015 році залізниця зазнала збитків від розкрадань на 35 млн грн, у 2016 році – на понад 50 млн грн.

"На жаль, лише 53 % таких втручань класифікуються як злочини й лише незначна кількість таких правопорушень доходить до розгляду судовими інстанціями та винесення відповідного рішення", – повідомляють в "УЗ".

Наголошується, що уже найближчим часом залізничники разом із фахівцями Міністерства внутрішніх справ, Міністерства юстиції, Мінекономрозвитку та Мінінфраструктури опрацюють питання щодо можливості застосування окремих статей Кодексу України для посилення відповідальності за втручання в роботу залізничного транспорту. Після доопрацювання законопроекту також передбачається посилення адміністративної відповідальності за такі порушення.